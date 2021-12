ब्रिगेडियर एलएस लिद्दर को बेटी और पत्नी ने कुछ यूं दी श्रद्धांजलि, Video देख आपका भी सीना गर्व से फूल जाएगा

नई दिल्ली. ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिद्दर (Brigadier Lakhwinder Singh Lidder) की पत्नी और गीतिका लिद्दर (Geetika Lidder) और उनकी बेटी आशना लिद्दर (Aashna Lidder) ने आज अपने पति और पिता को दिल्ली स्थित बरार श्मशान घाट पर अंतिम विदाई दी. पहले 13 जाबांजों की असमय मौत और अब शुक्रवार को दिल्ली से आईं अंतिम पलों की तस्वीरों ने सभी की आंखें नम कर दीं. एक ओर जहां ब्रिगेडियर की पत्नी अपने पति के ताबूत को रोते हुए चूमती नजर आईं. वहीं, बेटी 17 सालों की यादों को सहेजे हुए पिता के ताबूत के पास खड़ी रहीं.

समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में आशना ने कहा, ‘सब कुछ याद आता है… 17 साल वो जो हमारे साथ थे, जितनी यादें उनकी साथ लेकर चल रहे हैं हम और अच्छी यादें ही साथ लेकर चलेंगे… मेरे पापा हीरो थे, मेरे बेस्ट फ्रेंड थे. अभी लोग हैं, तो दुख महसूस नहीं हो रहा है, लेकिन लोग नहीं होंगे तो भी इतना दुख महसूस नहीं होगा, क्योंकि वो इतने खुशमिजाज इंसान थे. शायद यही किस्मत में था और बेहतर चीजें आगे हमारे साथ होंगी.’ उन्होंने कहा, ‘मेरे पापा मुझमें ही नहीं सभी में जोश भरते थे और सबसे बड़ी प्रेरणा देने वाले थे वो मेरे.’

#WATCH | Daughter of Brig LS Lidder, Aashna Lidder speaks on her father’s demise. She says, “…My father was a hero, my best friend. Maybe it was destined & better things will come our way. He was my biggest motivator…”

He lost his life in #TamilNaduChopperCrash on Dec 8th. pic.twitter.com/j2auYohtmU

— ANI (@ANI) December 10, 2021