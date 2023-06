नई दिल्ली. नाबालिग पहलवान के पिता ने बृहस्पतिवार को कहा कि उन्होंने भारतीय कुश्‍ती महासंघ (WFI) प्रमुख के खिलाफ यौन उत्पीड़न की झूठी शिकायत दर्ज कराई थी क्योंकि वह अपनी बेटी के साथ हुई नाइंसाफी से नाराज थे. इस खुलासे से बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मामला कमजोर हो सकता है. पिछले छह महीने से पहलवान यौन उत्पीड़न के मामले को लेकर उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं. नाबालिग पहलवान की शिकायत के बाद पोक्सो कानून के तहत जांच चल रही है.

नाबालिग के पिता ने पीटीआई से कहा ,‘‘यह बेहतर है कि सच अदालत में आने की बजाय अभी सामने आ जाये.’’ उनसे पूछा गया था कि अब वह अपनी बात से क्यों पलट रहे हैं. उनकी नाबालिग बेटी की पहचान बचाने के लिये उनका नाम नहीं लिया गया है. उन्होंने अपनी और अपनी बेटी की बृजभूषण के खिलाफ कड़वाहट का भी स्पष्टीकरण दिया. इसकी शुरूआत लखनऊ में 2022 में एशियाई अंडर 17 चैम्पियनशिप के ट्रायल से हुई जिसमें नाबालिग लड़की फाइनल में हारकर भारतीय टीम में जगह नहीं बना सकी थी. उन्होंने रैफरी के फैसले के लिये बृजभूषण को दोषी ठहराया.

‘रेफरी नहीं बृजभूषण की थी गलती’

उन्होंने कहा ,‘‘ मैं बदले की भावना से भर गया था क्योंकि रैफरी के एक फैसले से मेरी बच्ची की एक साल की मेहनत बेकार हो गई थी . मैने बदला लेने का फैसला किया.’’ उन्होंने कहा,‘‘ मैच दिल्ली के एक पहलवान के खिलाफ था . यूडब्ल्यूडब्ल्यू और डब्ल्यूएफआई के नियमों का इसमें पालन नहीं किया गया. मुझे दिल्ली की पहलवान से कोई शिकायत नहीं है. वह भी मेरी बेटी जैसी है लेकिन रैफरी भी दिल्ली से था जिसने जानबूझकर मेरी बेटी को हराया.’’

