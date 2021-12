दिल्ली पुलिस की बड़ी कामयाबी, ड्रग्स तस्कर को लंदन से करवाया प्रत्यर्पण, खुलेंगे कई राज

नई दिल्ली. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल (Special Cell of Delhi Police) ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए यूके के लंदन से ब्रिटिश नागरिकता प्राप्त एक अंतरराष्ट्रीय स्तर के ड्रग्स तस्कर (international drug syndicate) को सफलतापूर्वक प्रत्यर्पित (Extradition of a British National) करवाया गया है जो पिछले काफी समय से भारत के अंदर ड्रग्स तस्करी के मामले को बढ़ाने में जुटा हुआ था. ब्रिटिश नागरिक आरोपी का नाम हरविंदर सिंह उर्फ बल्ली उर्फ बलजीत को भारत प्रत्यर्पण होने के बाद दिल्ली एयरपोर्ट पर ही स्पेशल सेल की टीम ने कई संगीन धाराओं के तहत (NDPS Act) गिरफ्तार कर लिया है.

गिरफ्तार आरोपी हरविंदर सिंह उर्फ बल्ली का जन्म साल 1972 में अफगानिस्तान के काबुल (Kabul, Afghanistan) में हुआ था ,लेकिन 1990 के दशक में अफगानिस्तान में तालिबान से जुड़े मुद्दे के बाद ये अफगानिस्तान से दिल्ली आ गया. साल 1991 -92 के दौरान ये दिल्ली आया था. लेकिन उसका दिल्ली में भी मन नहीं लग रहा था. लिहाजा साल 1998 में पहली बार यूनाइटेड किंगडम ( United Kingdom) गया, जहां उसे मन लग गया. उसके बाद यूके में आना जाना एकदम रेगुलर हो गया. साल 2008 में उसने राजनीतिक शरण (applied for political asylum) के लिए आवेदन दिया, जिसके तहत उसे ब्रिटिश सरकार द्वारा नागरिकता (British Citizenship) प्रदान कर दी गई. विदेशी नागरिकता प्राप्त करने के बाद वो भारत के अंदर ड्रग्स तस्करी का बादशाह (illegal trade of procuring and smuggling psychotropic substances ) बन गया, जिसे अपने गुर्गों के द्वारा वो विदेश से ही संचालित करने लगा. स्पेशल सेल के राडार पर पिछले कई साल पहले ही ये आरोपी आ चुका था, लेकिन ब्रिटिश सरकार की नागरिकता के पीछे ये अपने आप को बचाने में सफल रहा था.

लेकिन स्पेशल सेल ने इस मामले में संबंधित भारतीय चैनल द्वारा विदेश में बैठे उस ड्रग्स तस्करी के सरगना को भारत में प्रत्यर्पण कराने के लिए लगातार प्रयास किया गया ,इसी का असर है कि उसे सफलतापूर्वक यूके से भारत लाया गया.

अफगानिस्तान से लेकर लंदन तक बनाया नेटवर्क

स्पेशल सेल के डीसीपी इंगित प्रताप सिंह के मुताबिक ड्रग्स तस्करी मामले में साल 2018 में दर्ज एक मामले में स्पेशल सेल की टीम ने कुल सात आरोपियों को गिरफ्तार किया था. उसी वक्त ये जानकारी प्राप्त हुई थी कि हरविंदर सिंह उर्फ बल्ली लंदन की नागरिकता लेने के बाद पिछले काफी सालों से वहीं रह रहा है लेकिन पिछले कई सालों से वो भारत देश में ड्रग्स का काला करोबार को बढ़ाने में जुटा हुआ है. एक तरह से ड्रग्स तस्करी से जुड़े एक रैकेट का वो सरगना (kingpin of an international drug syndicate). लिहाजा इसी मामले की गम्भीरता को देखते हुए स्पेशल सेल की टीम ने लगातार इस आरोपी पर नजर बनाए रखा और उसके खिलाफ स्पेशल सेल के अनुरोध पर गैर जमानती धारा के तहत वारंट (NBW)जारी करवाया और इसके साथ ही इस आरोपी के खिलाफ भारत देश में लुक आउट सर्कुलर (LOC) खोला गया. जिससे कि भारत में कभी भी आने के बाद किसी भी एयरपोर्ट से वो विदेश भाग नहीं सके.

पंजाब से लेकर अफगानिस्तान तक का ड्रग्स कनेक्शन को खंगालने में मिलेगी मदद

दिल्ली एयरपोर्ट पर ड्रग्स का काला कारोबार करने वाले इस गिरफ्तार आरोपी को फिलहाल कोविड प्रोटोकॉल (COVID norms) के तहत फिलहाल क्वारंटाइन करके रखा गया है. इसके साथ ही उस आरोपी के साथ पूछताछ करने वाले और विदेश से लौटे स्पेशल सेल के अधिकारियों को भी कुछ दिनों के लिए क्वारंटाइन रहने का निर्देश वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा गया है. लेकिन कुछ दिनों के बाद जब स्पेशल सेल की टीम उस आरोपी से जब पूछताछ करेगी तब दिल्ली, पंजाब से लेकर भारत के कई हिस्सों में फैले ड्रग्स के कनेक्शन को खंगालने में बहुत मददगार साबित हो सकता है.

