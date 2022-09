Video: INS VIKRANT के उद्घाटन में शामिल हुए ब्रिटिश उच्चायुक्त एलेक्स एलिस, बोले- 'भारत के लिए बड़ा दिन'

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को देश के पहले स्वदेशी युद्धपोत आईएनएस विक्रांत को भारतीय नौसेना को सौंप दिया. अब आईएनएस विक्रांत सुमद्र में भारत की आन-बान-शान बनेगा. नए एयरक्रॉफ्ट करियर के साथ ही भारतीय नौसेना को अब नया झंडा भी मिल गया. नौसेना के इस नए झंडे ने वर्षों से चले आ रहे गुलामी के उस निशान को खत्म कर दिया जो कि फ्लैग में क्रॉस के रूप में मौजूद था.

आईएनस विक्रांत के उद्घाटन के समय युद्धपोत पर ब्रिटिश उच्चायुक्त एलेक्स एलिस भी मौजूद रहे. उद्घाटन से पहले एलिस ने एयरक्रॉफ्ट करियर के डेक से एक वीडियो भी बनाया और ट्वीट कर कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आईएनएस विक्रांत के कमीशन पर उपस्थित होने के लिए सम्मानित किया गया. उन्होंने कहा कि यह भारतीय नौसेना और खुले और मुक्त समुद्र के लिए एक महान दिन है.

Honoured to be present at the commissioning of #INSVikrant by @narendramodi – a great day for 🇮🇳 @indiannavy & for open & free seas pic.twitter.com/grxwUQDNXz

— Alex Ellis (@AlexWEllis) September 2, 2022