दो दिवसीय भारत दौरे पर पहुंचे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, जानिए उनका मिनट-टू-मिनट कार्यक्रम

अहमदाबाद: ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन दो दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंच चुके हैं. उन्होंने गुरुवार सुबह 08:30 बजे अहमदाबाद एयरपोर्ट पर लैंड किया. गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने एयरपोर्ट पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री का स्वागत किया. वह 08:25 पर होटल हयात पहुंचेंगे, 10:00 बजे साबरमती रिवर फ्रंट जाएंगे, 10:50 बजे उद्योगपति गौतम अडानी से उनकी मुलाकात होगी. करीब 12:15 बजे वह हलोल में जेसीबी प्लांट का दौरा करेंगे. इसके बाद 02:30 बजे गुजरात विश्वविद्यायल के गिफ्ट सिटी का दौरा करेंगे. वह शाम 04:00 बजे अक्षरधाम मंदिर जाएंगे.

यह पहली बार है जब ब्रिटेन का कोई प्रधानमंत्री भारत के 5वें सबसे बड़े राज्य और ब्रिटेन में लगभग आधी ब्रिटिश-भारतीय आबादी के गृह राज्य गुजरात का दौरा कर रहा है. आपको बता दें कि ब्रिटेन में गुजरातियों की एक बड़ी आबादी रहती है. शुक्रवार को, बोरिस जॉनसन, नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में एक औपचारिक स्वागत समारोह में शामिल होंगे और बाद में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे. यूके के प्रधानमंत्री 22 अप्रैल को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे, जहां नेता यूके और भारत की रणनीतिक रक्षा, राजनयिक और आर्थिक साझेदारी पर गहन बातचीत करेंगे, जिसका उद्देश्य इंडो-पैसिफिक में घनिष्ठ साझेदारी को बढ़ावा देना और सुरक्षा सहयोग को आगे बढ़ाना है.

