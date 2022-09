बीएसएफ ने आंसू गैस के गोले गिराने वाला ड्रोन किया विकसित, सुरक्षाकर्मियों को दंगाईयों और प्रदर्शनकारियों को रोकने में होगी आसानी

नई दिल्ली: सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने आंसू गैस के गोले गिराने वाला ड्रोन विकसित किया है, जिसका इस्तेमाल पुलिस दंगाइयों और प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिए कर सकती है. बल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि ‘ड्रोन टीयर स्मोक लांचर’ का उपयोग ड्रोन से आंसू गैस के गोले गिराने के लिए किया जा सकता है. अधिकारी ने कहा कि यह प्रणाली कानून-व्यवस्था को बरकरार रखने में सुरक्षा बलों के लिए काफी मददगार साबित हो सकती है.

बीएसएफ के एक प्रवक्ता ने कहा कि नयी प्रणाली का हाल ही में मध्य प्रदेश के टेकनपुर में बल की ‘टियर स्मोक यूनिट’ (टीएसयू) में परीक्षण किया गया था. उन्होंने कहा कि बीएसएफ महानिदेशक पंकज कुमार सिंह की अध्यक्षता में दिल्ली में आयोजित विशेष इकाई की वार्षिक शासी निकाय की बैठक में इसके बारे में जानकारी दी गई थी. टीएसयू को 1976 में बीएसएफ के तहत स्थापित किया गया था और यह केंद्रीय और राज्य पुलिस बलों को आंसू गैस के गोले की आपूर्ति करता है.

TSU R&D team has developed a ‘Drone Tear Smoke Launcher’ for dropping TSMs from UAV/Drone which will be a potential force multiplier to the Security Forces in law-and-order management. #BSF pic.twitter.com/BDwZR7Ck42

— BSF (@BSF_India) September 2, 2022