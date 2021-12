New Year 2022: पुंछ में गाने की धुन पर थिरके बीएसएफ के जवान, नए साल के स्वागत में ऐसे झूमे

नई दिल्ली. देश में नया साल दस्तक देने को तैयार है. हर कोई अपने-अपने तरीके से नए साल के स्वागत की तैयारी कर रहा है. ऐसे में सीमा पर देश की हिफाजत के लिए तैनात सेना के जवान भी जश्न मनाते नजर आए. जम्मू-कश्मीर के पुंछ से एक वीडियो सामने आया है, जहां सीमा सुरक्षा बल (BSF) के जवान अपने अंदाज में देश में नए साल के स्वागत की पूर्व संध्या पर जश्न मना रहे हैं.

सेना के सभी जवान गाने की आवाज पर थिरक रहे हैं, एक-दूसरे का हाथ थामे नए साल के स्वागत को तैयार हैं. इस बीच, भारत में लाखों लोग दिल्ली और मुंबई सहित अन्य बड़े शहरों में रात्रिकालीन कर्फ्यू और अन्य पाबंदियों के बीच नववर्ष का स्वागत अपने घर पर ही करने की योजना बना रहे हैं.

#WATCH | BSF jawans celebrate on the eve of #NewYear2022 in Poonch, Jammu and Kashmir pic.twitter.com/H0eWjsDnz8

— ANI (@ANI) December 31, 2021