BSF की बड़ी कार्रवाई, कच्छ के 'हरामी नाले' के पास जब्त की दो पाकिस्तानी नाव, जानें पूरी डिटेल्स

अहमदाबाद: गुजरात (Gujarat News) में भारत-पाकिस्तान समुद्री सीमा के पास गुरुवार को बीएएसएफ ने एक बड़ी कार्रवाई की. BSF की गश्त लगाने वाली एक टीम ने कच्छ के हरामी नाले के पास से तीन पाकिस्तानी नौकाओं को जब्त किया है.

अधिकारियों ने बताया कि जब बीएसएफ जवानों ने नौकाओं एवं मछुआरों को भारतीय सीमा के करीब 15-20 किलोमीटर अंदर देखा तब उन्होंने उनकी नौकाएं जब्त कर लीं. उन्होंने बताया कि तीन पाकिस्तानी नौकाएं जब्त की गयी हैं जबकि बीएसएफ मछुआरों को की तलाश में जुटी है.

BSF seized three Pakistani fishing boats from Harami Nala area, today. On seeing the BSF patrol party approaching them, Pakistani fishermen left the boats and escaped. An intensive search of the area is going on: BSF Gujarat Frontier PRO pic.twitter.com/Xz9GQcnydo

— ANI (@ANI) June 23, 2022