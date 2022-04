हैरतअंगेज! बस 2 मिनट में BSF के 8 जवानों ने जीप के पुर्जे-पुर्जे अलग किए और जोड़ भी दिए, Video वायरल

नई दिल्लीः 2 मिनट के अंदर आप अपनी गाड़ी का पंचर तक नहीं जुड़वा सकते और बीएसएफ के जवानों ने एक चलती-फिरती जीप के पुर्जे-पुर्जे अलग करके उसे फिर से जोड़कर दिखा दिया. ये हैरतअंगेज कारनामा सीमा सुरक्षा बल के 8 जवानों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में करके दिखाया. इस पर कार्यक्रम में मौजूद सैकड़ों लोगों के साथ गृह मंत्री ने भी तालियां बजाकर हौसला अफजाई की. सोशल मीडिया पर भी लोग इस वीडियो को देखकर बीएसएफ जवानों की वाहवाही कर रहे हैं.

बीएसएफ के ट्विटर हैंडल पर ये वीडियो शेयर किया गया है. यह राजस्थान में बीएसएफ के एक कार्यक्रम का है. कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह मंच पर मौजूद थे. वीडियो में देखा जा सकता है कि बीएसएफ की ‘सीमा प्रहरी’ के 8 जवान एक जिप्सी ‘चेतक’ में बैठकर मंच के सामने आते हैं. रास्ते के बीच में बनी एक बाधा के आगे आकर रुक जाते हैं.

Chetak Drill

Watch Seema Praharis dismantle & reassemble a light motor vehicle in a demonstration of obstacle crossing during disaster response & operational scenario.

