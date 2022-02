Budget 2022: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की बजट स्पीच सुनते ही आम जनता बोली- क्या करूं मैं मर जाऊं..., देखें Funny Memes

नई दिल्ली. वित्‍तमंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) द्वारा मंगलवार को पेश आम बजट 2022 (Union Budget 2022) से देश की बड़ी मध्य वर्गीय आबादी ने उम्मीद लगाई थी. लेकिन इसमें मिडिल क्लास के लिए कोई बड़ी घोषणा या उन्हें राहत देने की बात नहीं कही गई. वहीं, प्रत्‍यक्ष कर का भुगतान करने वाले देश के करीब 6 करोड़ करदाताओं को उम्‍मीद थी कि महामारी से उबारने के लिए बजट में कुछ राहत जरूर मिलेगी. लेकिन इसमें भी निराशा हाथ लगी. ऐसे में सोशल मीडिया में बजट स्पीच के खत्म होते ही सरकार पर कटाक्ष करते हुएBudget 2022 फनी मीम शेयर किए जा रहे है. आइए देखते हैं ऐसे ही चुनिंदा मीम…

After hearing the #Budget2022

middle class people be Like:- pic.twitter.com/2jUtQB65s8

— Diaa (@JoshiDiya_) February 1, 2022