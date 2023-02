Budget 2023: सेबी को मिली अहम जिम्मेदारी, NISM में एजुकेशन का स्टैंडर्ड करेगा तय, डिग्री-डिप्लोमा देने का मिला अधिकार

हाइलाइट्स बजट में सरकार ने सेबी को एक अहम जिम्मेदारी सौंपी. सेबी को अब NISM में एजुकेशन के स्टैंडर्ड को तय करने का अधिकार होगा. सेबी को NISM में डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाण पत्र और पुरस्कार देने का अधिकार होगा.

नई दिल्ली. इस बार के बजट (Budget 2023) में सरकार ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड-सेबी (Securities and Exchange Board of India-SEBI) को एक अहम जिम्मेदारी सौंपी है. सेबी को अब शेयर बाजार में पदाधिकारियों और पेशेवरों की क्षमता को बढ़ाने और नए पेशेवरों को ट्रेनिंग देने के लिए राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान (National Institute of Securities Markets-NISM) में एजुकेशन के स्टैंडर्ड को विकसित करने, बनाए रखने और उसे लागू करने की अनुमति दी जाएगी. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट्स (NISM) 2006 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के द्वारा बनाया गया एक सार्वजनिक ट्रस्ट है.

2023-24 के केंद्रीय बजट को पेश करते समय इस बात की घोषणा करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सेबी को राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान (NISM) में शिक्षा के लिए मानदंडों और मानकों को विकसित करने, लागू करने, बनाए रखने और डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाण पत्र और पुरस्कार देने का अधिकार होगा. एनआईएसएम ने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी गतिविधियों के तेजी से बढ़ाने की शुरुआत की है. ये इस संस्थान को वित्तीय बाजार के क्षेत्र में ज्ञान के प्रसार और कौशल वृद्धि में एक अग्रणी वैश्विक संस्थान के रूप में स्थापित करेगा.

विश्व स्तर पर सेबी द्वारा संचालित एनआईएसएम (NISM) सबसे बड़े वित्तीय बाजार प्रमाणन संस्थानों में से एक है. जो 20 से अधिक प्रोग्राम सर्टिफिकेट जारी करता है. जिसमें सेल्स, सलाह, ऑपरेशन और वित्तीय बाजार के उत्पादों जैसे इक्विटी, इक्विटी के डेरिवेटिव, करेंसी, ब्याज दरों और कमोडिटिज, म्युचुअल फंड और पेंशन जैसे बाजार के विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यों को कवर किया जाता है. ये संस्थान प्रतिभूति बाजारों में गुणवत्ता मानकों को बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न स्तरों पर क्षमता निर्माण गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला चलाता है. संस्थान शेयर बाजार को पेशेवर बनाने की दिशा में कई संस्थाओं के तालमेल से काम करता है.

