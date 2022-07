Bundelkhand Expressway Inauguration LIVE: बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे का उद्घाटन करने के लिए कानपुर एयरपोर्ट पहुंचे पीएम मोदी, सीएम योगी ने किया स्वागत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर पहुंच चुके हैं. वह बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे का उद्घाटन करने जालौन जा रहे हैं. सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रदेश के अन्य विशिष्ट लोगों ने हवाई अड्डे पर पीएम मोदी का स्वागत किया.

PM Narendra Modi landed in Kanpur, UP. He is on the way to Jalaun to inaugurate the Bundelkhand Expressway. CM Yogi Adityanath and other dignitaries received him at the airport: Prime Minister’s Office (PMO)

(Pic: PMO India) pic.twitter.com/bCeQJxElE6

