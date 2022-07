Bundelkhand Expressway Inauguration: मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने के कल्चर से सावधान रहने की जरूरत- जालौन में बोले पीएम मोदी

यह एक ऐतिहासिक दिन है जब 296 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे का उद्घाटन हो रहा है. यह बुंदेलखंड और राज्य की अर्थव्यवस्था को एक नया आयाम देगा. एक्सप्रेस-वे 7 जिलों से होकर गुजरेगा और फिर आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे से जुड़ जाएगा: सीएम योगी आदित्यनाथ

Jalaun, UP | This is a historic day when the 296 km long Bundelkhand Expressway is being inaugurated. This will add a new dimension to economy of Bundelkhand & of state. The expressway will go through 7 districts & then connect with Agra- Lucknow expressway: CM Yogi Adityanath pic.twitter.com/w00QpDtT3O

— ANI (@ANI) July 16, 2022