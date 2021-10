Navratri 2021: कोलकाता में 'बुर्ज खलीफा' पूजा पंडाल के खिलाफ पायलटों ने की शिकायत, बंद करना पड़ा लेज़र शो

कोलकाता. कोलकाता (Kolkata) में सॉल्ट लेक सिटी के लेक टाउन इलाके में दुबई के बुर्ज खलीफा (Burj Khalifa) की तर्ज पर तैयार किए गए दुर्गा पूजा (Durga Puja) पंडाल के लेजर लाइट शो को बंद कर दिया गया है. तीन अलग-अलग पायलटों ने इस संबंध में कोलकाता एयर ट्रैफिक कंट्रोल (एटीसी) से शिकायत की थी. पायलट का कहना था कि उन्‍हें लाइट की वजह से विमान उतारने में दिक्‍कत हो रही है. एटीसी ने कोलकाता एयरपोर्ट अथॉरिटी (Kolkata Airport Authority) को इसकी जानकारी दी थी, जिसके बाद लेजर लाइट शो को बंद कर दिया गया है. कोलकाता के दमदम स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुर्गा पूजा पंडाल से काफी करीब है.

बता दें कि दक्षिणी दमदम के श्रीभूमि में विशाल दुर्गा पूजा पंडाल तैयार किया गया है. इस पंडाल को दुबई के बुर्ज खलीफा की तर्ज पर तैयार किया गया है. पंडाल को और भी आकर्षक बनाने के लिए लेजर शो चलाया जा रहा था. हालांकि अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तीन पायलटों की शिकायत पर इसे रोक दिया गया है. हवाई अड्डे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जैसे ही एटीसी को इसकी शिकायत मिली वैसे ही इस संबंध में स्‍थानीय पुलिस को सूचना दी गई और लेजर शो को पूरी तरह से रोक दिया गया.

यह पंडाल 145 फुट ऊंचा है. इसे 6,000 एक्रेलिक शीट की मदद से तैयार किया गया है. दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा की डिजाइन में तैयार पंडाल को इस तरह की रोशनी से सजाया गया है कि हर कोई उसे देखने को बेताब दिख रहा है. करीब 250 से ज्यादा श्रमिकों ने साढ़े तीन महीने दिन रात मशक्कत कर के इसे तैयार किया है.

#WATCH Kolkata’s Sree Bhumi Puja Pandal designed on the theme of Dubai skyscraper Burj Khalifa witnesses huge crowds pic.twitter.com/Vf2TDURnRk

