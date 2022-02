नीचे नदी और ऊपर आसमान में 'चिनाब ब्रिज', रेलवे का करिश्मा देख आनंद महिंद्रा बोले- ये तो जेम्स बॉन्ड...

नई दिल्ली: कश्मीर में बने चिनाब ब्रिज (Chenab Bridge) की तस्वीरें सोशल मीडिया (Social Media) पर कई दिनों से यूजर्स को रोमांचित कर रही हैं. प्रशंसकों की इस लिस्ट में अब मशहूर उद्योगपति आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) का नाम भी जुड़ गया है. महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन ने इस ब्रिज से जुड़ी पोस्ट को ट्वीट पर शेयर किया और इसे असाधारण उपलब्धि कहा.

चिनाब नदी पर बना यह ब्रिज बेहद खूबसूरत है और जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले में स्थित है. इस ब्रिज की सुंदरता और विशेषताएं जानकार आनंद महिंद्रा बेहद खुश हुए. उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि यह दृश्य बॉन्ड फिल्म का अगला ओपनिंग सीन होगा? पहाड़ों के बीच बने इस ब्रिज को देखकर रह कोई इसकी सुंदरता से हैरान है.

Extraordinary achievement. The scene for the next James Bond movie opening? https://t.co/F8bAVvhwxG

— anand mahindra (@anandmahindra) February 14, 2022