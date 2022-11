Bypolls 2022: ओडिशा, राजस्थान, बिहार, यूपी और छत्तीसगढ़ में 5 दिसंबर को उपचुनाव, 8 को नतीजे

नई दिल्ली: भारतीय निर्वाचन आयोग ने ओडिशा, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 1 और विधानसभा की 5 रिक्त सीटों पर उपचुनाव की तारीख घोषित कर दी है. ईसीआई के अनुसार 5 दिसंबर को इन राज्यों में मतदान होंगे, और 8 दिसंबर को मतगणना होगी. आपको बता दें कि इसी दिन गुजरात और हिमाचल चुनाव के नतीजे भी घोषित होंगे. उत्तर प्रदेश में मैनपुरी लोकसभा सीट और रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं. मैनपुरी लोकसभा सीट सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन से खाली हुई है. वह 2019 में यहां से चुनकर संसद पहुंचे थे.

