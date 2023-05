C 295 Flight: अब वायुसेना की बढ़ेगी ताकत, C295 विमान ने भरी पहली उड़ान, देखें VIDEO

नई दिल्ली. फ्रांसीसी कंपनी एयरबस डिफेंस एंड स्पेस द्वारा भारत के लिए निर्मित सी-295 ट्रांसपोर्ट सैन्य परिवहन ने अपनी पहली उड़ान सफलतापूर्वक पूरी कर ली है. 2023 की दूसरी छमाही तक इस खास विमान की डिलीवरी की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण सफलता है. इस सामरिक विमान ने 5 मई को स्थानीय समयानुसार सुबह 11:45 बजे स्पेन के सेविले से उड़ान भरी थी और तीन घंटे की उड़ान के बाद दोपहर 14:45 बजे उतरा. विमान निर्माता एयरबस ने इसकी जानकारी दी है. साथ ही कंपनी द्वारा उड़ान संबंधित वीडियो भी जारी किया गया है.

एयरबस डिफेंस में मिलिट्री एयर सिस्टम्स के प्रमुख जीन-ब्राइस ड्यूमॉन्ट ने कहा, “यह पहली उड़ान पहले मेक इन इंडिया एयरोस्पेस कार्यक्रम के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि का प्रतीक है. भारतीय वायु सेना के दुनिया में C295 का सबसे बड़ा ऑपरेटर बनने के साथ, यह कार्यक्रम भारतीय वायु सेना (IAF) की परिचालन क्षमताओं में सुधार करने की हमारी प्रतिबद्धता का उदाहरण है. एयरबस डिफेंस ने उड़ान का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, ‘भारत के लिए पहले सी295 ने सफलतापूर्वक अपनी उड़ान पूरी की. यह महत्वपूर्ण माइलस्टोन है और इस साल के अंत से पहले डिलीवरी का रास्ता साफ करता है.’

#WATCH | “The first C295 for India successfully completed its maiden flight! This significant milestone further clears the way for delivery before the end of the year,” tweets Airbus Defence

(Video source: Airbus Defence’s Twitter handle) pic.twitter.com/NiqZXDVgnx

