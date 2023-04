'तैयारी डायबिटीज की', Bournvita को लेकर सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस, महज 1 मिनट के वीडियो ने मचाया तहलका

कैडबरी बॉर्नविटा (Cadbury Bournvita) के बारे में कौन नहीं जानता. अक्सर हमारे किचन में यह मिल ही जाता है. बॉर्नविटा को हेल्थ ड्रिंक माना जाता है और इसे बच्चों को दूध में मिलाकर दिया जाता है. लेकिन इन दिनों बॉर्नविटा को लेकर विवाद शुरू हो गया है. सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो ने इसके इंग्रेडिएंट्स और हेल्थ बेनिफिट पर कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं. महज एक मिनट के वीडियो ने बॉर्नविटा को लेकर सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया. इसके बाद यूजर्स कंपनी पर ही सवाल उड़ाने लग गए.

इतना ही नहीं वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स इतने भड़क गए की कंपनी को बायकॉट करने तक की मांग उठने लगी. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो मामला इतना बढ़ गया था कि कंपनी ने वीडियो शेयर करने वाले शख्स को लीगल नोटिस भेज दिया. इसके बाद उन्होंने अपना पोस्ट हटा दिया.

जानें क्या है पूरा मामला

सोशल मीडिया पर खुद को सर्टिफाइड हेल्थ कोच बताने वाले रेवंत हिमतसिंगका ने एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में उन्होंने कैडबरी बॉर्नविटा के शुगर लेवल और हेल्थ बेनिफिट पर सवाल उठाए थे. हिमतसिंगका ने वीडियो में दावा किया था कि बॉर्नविटा में शुगर लेवल काफी ज्यादा है. उन्होंने कहा था कि बॉर्नविटा में कोको सॉलिड्स नाम का एक इंग्रेडिएंड है जिससे कैंसर हो सकता है.

Its not about #Bournvita having sugar, but its claim to be energy drink is simply a joke on people.

If its 30% plus sugar per 100grams then they are selling sugar at too high price#Bournvita should sell it as milk flavor product for children who do not like plain simple milk. https://t.co/cnTbfZuc9T

— Eminent Woke (@WokePandemic) April 18, 2023