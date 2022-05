कलकत्ता हाईकोर्ट ने आलो रानी को माना बांग्लादेशी नागरिक, ममता बनर्जी ने लड़ाया था विधानसभा चुनाव

कोलकाता: पश्चिम बंगाल में पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में बनगांव दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र से तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने वाली उम्मीदवार आलो रानी सरकार ने शनिवार को दावा किया कि वह 1969 में भारत में (आलो रानी सरकार के मुताबिक उनका जन्म 22 मार्च, 1969 को पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के बैद्यबती में हुआ था) पैदा हुई थीं और बांग्लादेश में उनकी पुश्तैनी संपत्ति है. कलकत्ता हाईकोर्ट ने आलो रानी को बांग्लादेशी नागरिक माना है.

समाचार एजेंसी एएनआई से हुई बातचीत में आलो रानी सरकार ने कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले पर असंतोष व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि सिंगल बेंच के फैसले से मैं संतुष्ट नहीं हूं, डिवीजन बेंच में इसे चुनौती दूंगी. अदालत ने बनगांव सीट पर भाजपा उम्मीदवार स्वपन मजूमदार की जीत को चुनौती देने वाली आलो रानी की याचिका खारिज करते हुए उनके बांग्लादेशी होने का फैसला सुनाया था. न्यायमूर्ति विवेक चौधरी ने अपने 20 मई के आदेश में कहा था, ‘आलो रानी सरकार ने पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड और आधार कार्ड के आधार पर भारतीय नागरिक होने का दावा किया था, जो भारत की नागरिकता साबित करने वाले दस्तावेज नहीं हैं.’

I’m not satisfied with the decision of the single bench. I will approach the division bench of the court. I was born in 1969 in this country. Our family moved to Baidyabati in Hooghly district in 1971. We have ancestral property in Bangladesh: TMC leader Alo Rani Sarkar (21.05) pic.twitter.com/IIo1MZS9R2

— ANI (@ANI) May 22, 2022