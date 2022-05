पंजाबी फंक्शन में शोर-शराबे की शिकायत पर पहुंचे पुलिस वाले खुद करने लगे डांस, देखें वायरल Video

कैलिफोर्निया: मंदिवर तूर और रमन की शादी से पहले दूल्हे के घर वाले प्री-वेडिंग सेरेमनी में मौज-मस्ती कर रहे थे. ट्रेसी में मंदिवर की मौसी के घर पर जग्गो समारोह का आयोजन हो रहा था. उसके दोस्त और रिश्तेदार धूमधाम और खुशी के साथ इसे मना रहे थे. रात के वक्त तेज गाने पर डांस हो रहा था, तभी किसी ने सैन जोकिन काउंटी पुलिस कार्यालय में शोर-शराबे की शिकायत कर दी. बेशक, पुलिस को देखकर घरवाले थोड़े घबराए हुए थे, लेकिन इसके बाद उन्होंने जो किया उसने सभी को हैरान कर दिया.

शोर की शिकायत के बाद पार्टी में पहुंचे जोकिन काउंटी पुलिस दो अफसर भी डांस फ्लोर पर चढ़ गए और पंजाबी गानों पर थिरकने लगे. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. लोग कह रहे हैं कि पार्टी करो तो पंजाबियों की तरह, वरना मत करो. मंदिवर के परिवार के सदस्य मनप्रीत तूर ने स्थानीय न्यूज चैनल एबीसी10 को बताया, ‘हमने गाना गाया, डांस किया, हम बहुत उत्साहित थे और जमकर मौज-मस्ती की. म्यूजिक वास्तव में तेज था, क्योंकि यह एक आउटडोर पार्टी थी.’

मनप्रीत ने आगे कहा, ‘किसी ने शोर की शिकायत की थी. दो पुलिसवाले आए थे. हमने उनसे बात की, वे सुपर कूल, सुपर चिल थे. हमारी पार्टी बंद कराने की बजाय, वे दोनों भी परिवार के अन्य सदस्यों के साथ डांस फ्लोर पर उतर गए. हमने उनसे डांस करने के लिए कहा,​ फिर मैंने उन्हें मूव्स भी सिखाए. टर्न द डूरनॉब, टर्न द लाइटबल्ब, क्रश द सिगरेट. दोनों पुलिसवालों ने मूव्स कॉपी किया, फिर अपने अंदाज में डांस करने लगे. वे मजेदार थे.’ इस पूरे वाकये का वीडियो इवेंट के फोटोग्राफर Kanda Productions ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर शेयर किया है.

Our Deputies were thrilled with the kindness and hospitality of the guests!

It should be noted that the homeowners did agree to turn the music down. 🙂

— San Joaquin County Sheriff’s Office (@SJSheriff) April 15, 2022