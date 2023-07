नई दिल्ली: हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश जारी (Himachal Pradesh Rain) है. कई जगहों से लैंडस्लाइड की खबरे आ रही हैं. नदियां उफान पर हैं. इस बीच रविवार को कुल्लू के पास ब्यास नदी में एक कार के बह (Car Swept Away) जाने का वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक खड़ी कार नदी में डूबने लगती है और फिर नदी के तेज प्रवाह में बह जाती है.

न्यूज एजेंसी PTI ने ट्विटर पर वीडियो शेयर किया है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अगले 48 घंटों के लिए हिमाचल प्रदेश के सात जिलों के लिए रेड अलर्ट, तीन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और लाहुल और स्पीति जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. मौसम एजेंसी ने राज्य में भूस्खलन और अचानक बाढ़ का भी अलर्ट जारी किया है.

VIDEO | A car was swept away in Beas river near Kullu, Himachal Pradesh earlier today as water level has increased in the river following heavy rains. pic.twitter.com/K9QE3H0OUu

— Press Trust of India (@PTI_News) July 9, 2023