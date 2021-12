टीवी पर चिड़िया को देखते ही बिल्ली ने लगाई छलांग, फिर जो हुआ उसे देखकर हो जाएंगे Shock

नई दिल्ली. सोशल मीडिया पर जानवरों के वीडियोज (Animal Viral Video) काफी पसंद आते हैं. कई बार तो जानवरों के ऐसे खतरनाक, क्यूट और प्यारा वीडियो सामने आता है, जिस देखकर लोग हैरान हो जाते हैं. कुछ ऐसा ही वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल (Social Media Viral Video) हो रहा है. इस वीडियो में एक बिल्ली है, एक कुत्ता है और कुछ पक्षी हैं. वीडियो की शुरुआत में देखा जा सकता है कि बिल्ली बड़े आराम से कुत्ते के साथ बैठकर टीवी (Cat and Dog Watching TV) देख रही है. अचानक उसको टीवी में चिड़िया नजर आ जाती है. चिड़िया को देखते ही वो अपनी जगह से ऊंची छलांग लगा देती है. इसके बाद कुत्ते के एक्सप्रेशन और जो हुआ उसे देखने के बाद किसी भी हंसी छूट जाएगी.

बिल्ली के इस वीडियो को ट्विटर पर @buitengebieden_ नाम के यूजर ने शेयर किया है. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि बिल्ली बड़ी शांति से कुत्ते के साथ बैठकर टीवी देख रही है. टीवी पर अचानक बिल्ली को चिड़िया नजर आती है और वो जोर से हवा में छलांग लगा देती है. टीवी के सामने छलांग लगाते ही बिल्ली धड़ाम से जमीन पर गिरती है और कुत्ता ये क्या हुआ वाले रिएक्शन देता है.

देखें VIDEO…

“Oh come on Lucy, not again!” pic.twitter.com/TgMPPMVzoT

बिल्ली की इस हरकत का वीडियो सोशल मीडिया यूजर्स को कितना पसंद आ रहा है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि खबर लिखे जानें तक वीडियो पर 4 लाख से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं.

वीडियो पर बहुत सारे यूजर्स कमेंट्स कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा- इसीलिए मेरी बिल्ली टैबलेट देखती है… शुक्र है बच गया.

Lil grey fella looks like he’s seen some shit. pic.twitter.com/0zKZ5uI8bu

— DAPPER DON DHARSHI • K A M I L • (@SoloFlow786) December 17, 2021