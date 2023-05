नोटों की गड्डियों से भर गया बेड, CBI एक्शन में गिरफ्तार हुए WAPCOS के पूर्व अध्यक्ष और उनका बेटा, गोल्ड के साथ बरामद हुए 38 करोड़ रुपये

नई दिल्ली: CBI ने आय से अधिक संपत्ति मिलने के मामले में बड़ी कार्रवाई की है. वॉटर एंड पावर कंसल्टेंसी (WAPCOS) के पूर्व अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक राजिंदर कुमार गुप्ता और उनके बेटे गौरव को उनके परिसर से 38 करोड़ रुपये से अधिक की नकदी मिलने के बाद गिरफ्तार किया गया है. WAPCOS सेंट्रल पब्लिक सेक्टर का उद्यम है, जिसका पूर्ण स्वामित्व सरकार के पास है और यह जल शक्ति मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है.

सीबीआई ने 1 अप्रैल, 2011 से 31 मार्च, 2019 तक फर्म में राजिंदर गुप्ता के कार्यकाल के दौरान कथित रूप से अवैध संपत्ति जमा करने के मामले में उन्हें और उनकी पत्नी रीमा सिंघल, बेटे गौरव सिंघल और बहू कोमल सिंघल के खिलाफ मामला दर्ज करने के बाद मंगलवार को तलाशी शुरू की. FIR के बाद, सीबीआई की टीमों ने दिल्ली, गुरुग्राम, चंडीगढ़, सोनीपत और गाजियाबाद में 19 स्थानों पर एक समन्वित तलाशी अभियान चलाया, जिससे चौंकाने वाली राशि का पता चला. सीबीआई के एक प्रवक्ता ने कहा कि मंगलवार को तलाशी के दौरान, सीबीआई ने 20 करोड़ रुपये नकद जब्त किए, जो बुधवार तक बढ़कर 38 करोड़ रुपये से अधिक हो गए.

CBI arrests former CMD of WAPCOS, Rajinder Kumar Gupta and his son Gaurav Singal for alleged possession of disproportionate assets and recovered Rs 38.38 crore during a raid conducted at their multiple locations pic.twitter.com/LHVio90TTq

