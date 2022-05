कार्ति चिदंबरम के 9 ठिकानों पर CBI का छापा, चीनी नागरिकों से पैसे लेकर वीजा इश्यू कराने का आरोप

नई दिल्ली: अवैध लेनदेन के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने 17 मई को सुबह करीब 6 बजे पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम के कई ठिकानों पर एक साथ छापामार कार्रवाई की. कार्ति चिदंबरम पर आरोप है कि उन्होंने कथित रूप से तलवंडी साबो पावर लिमिटेड प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे चीनी इंजीनियर्स से रिश्वत लेकर उनका वीजा इश्यू कराया. इस मामले में सीबीआई ने नया मामला दर्ज किया है. इसी सिलसिले में कार्ति चिदंबरम के चेन्नई, मुंबई, तमिलनाडु, पंजाब, दिल्ली, उड़ीसा में स्थित करीब 9 ठिकानों पर सीबीआई ने छापा डाला है.

सूत्रों के मुताबिक पी. चिदंबरम के दिल्ली के जोरबाग और चेन्नई स्थित आवास पर भी सीबीआई ने छापेमारी की है. सीबीआई की कार्रवाई पर प्रतिक्रिया देते हुए कार्ति चिदंबरम ने ट्वीट किया, ‘मैं गिनती भूल गया हूं, यह कितनी बार हुआ है? एक रिकॉर्ड होना चाहिए.’ सूत्रों की मानें तो केंद्रीय जांच एजेंसी ने कार्ति चिदंबरम के खिलाफ 2010-14 के बीच कथित तौर पर गलत तरीके से विदेशी फंड प्राप्त करने को लेकर एक नया मामला दर्ज किया है.

I have lost count, how many times has it been? Must be a record.

— Karti P Chidambaram (@KartiPC) May 17, 2022