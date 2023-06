बालासोर. बालासोर ट्रेन त्रासदी की जांच के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की 10 सदस्यों एक टीम ने मंगलवार को घटनास्थल का मुआयना किया. फिलहाल सीबीआई ने इस सिलसिले में कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है. सूत्रों के मुताबिक टीम सोमवार रात ओडिशा के बालासोर पहुंची. सूत्र ने बताया कि सीबीआई ने अभी तक इस मामले में मामला दर्ज नहीं किया है और वे फिलहाल घटना स्थल की जांच कर रहे हैं.

दक्षिण-पूर्व रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (सीपीआरओ) आदित्य कुमार चौधरी ने भी घटनास्थल पर सीबीआई टीम के पहुंचने की पुष्टि की. उन्होंने कहा, फोरेंसिक और सीबीआई टीम घटना वाली जगह पर जांच कर रहे है. वे सबूत जुटा रहे हैं और अपनी जांच कर रहे हैं. रेलवे उनकी मदद कर रहा है. जांच के दौरान सीबीआई सभी एंगल से मामले की तफ्तीश करेगी.’

#WATCH | A 10-member CBI team at the site of the three-train accident in Odisha’s Balasore pic.twitter.com/3Saro12Mlj

— ANI (@ANI) June 6, 2023