CBSE Board Exam: PM मोदी ने पैरेंट्स और टीचर्स से की बात, कहा- छात्रों के हित में है बोर्ड एग्जाम का टलना

नई दिल्ली. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की 12वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द होने के एक दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने बुधवार को कहा कि यह फैसला व्यापक विमर्श के बाद लिया गया है और यह सर्वश्रेष्ठ तथा छात्रों के हित में है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को देशभर से मिली लोगों की महत्वपूर्ण राय के बाद छात्र हितैषी यह फैसला लिया गया है. प्रधानमंत्री ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण बैठक कर कोविड महामारी के समय परीक्षा को लेकर चर्चा की थी और उसके बाद सरकार ने सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा रद्द करने की घोषणा की.



इस घोषणा के बाद गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड सहित कुछ अन्य राज्यों ने भी अपने यहां बोर्ड की परीक्षाएं स्थगित करने का ऐलान किया. कुछ राज्यों ने कहा है कि वे इस संदर्भ में जल्द ही कोई फैसला लेंगे.



It has been a chaotic year for students. The joys of growing up partly snatched away, confined to their homes, less time with friends.

The teaching community has played an outstanding role in the last year. I would like to applaud all the teachers for supporting the students and ensuring that the education journey continues under the new normal. https://t.co/x4edQrUfbQ