पहले गोलियां बरसाई, फिर ग्रेनेड फेंका... देखें CISF की बस पर आतंकी हमले का CCTV फुटेज

जम्मू. केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) की बस पर शुक्रवार को आतंकी हमला किया गया. इस हमले में सहायक सब-इंस्पेक्टर (एएसआई) एस पी पाटिल शहीद हो गए. जबकि बस में बैठे दो अन्य लोग घायल हो गए. हमले के बाद सुरक्षाबलों ने बड़े पैमाने पर मोर्चा खोल रखा है. एक के बाद एक मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने दो आतंकवादियों को ढेर कर दिया. CISF की बस को कैसे निशाना बनाया गया इसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. इस वीडियो को देख कर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे.

2 मिनट और 2 सेकंड के इस वीडियो को समाचार एजेंसी ANI ने जारी किया है. इस वीडियो का एक-एक फ्रेम आपको हिला कर रख देगा. ये वीडियो चड्ढा कैम्प इलाके का बताया जा रहा है. सड़क पर लाइट्स जल रही है. बजली के खंभे और कुछ तार दिख रहे हैं. वक्त सुबह के चार बजकर 25 मिनट का है. सड़कों पर सन्नाटा पसरा है. इस वीडियो क्लिप में करीब 30 सेकंड के बाद चौराहे पर एक बाइक दिखती है. फिर बस आने की आवाजें आती है. लेकिन पल भर में ही ज़ोरदार धमाके से पूरा इलाक दहल गया. पहले गोलियों से निशाना साधा गया और फिर ग्रेनेड से हमला किया गया. पलक झपकते ही सन्नाटा धमाकों में बदल गया. आग की चिंगारियां और धुएं का गुबार दिखने लगा.

#WATCH CCTV footage of the terrorist attack on the bus carrying CISF personnel in the Sunjwan area of Jammu early yesterday

