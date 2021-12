Bipin Rawat Funeral: 'जब तक सूरज चांद रहेगा, बिपिन जी का नाम रहेगा', CDS की अंतिम यात्रा में नारों से गूंजी दिल्ली

नई दिल्ली: देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टॉफ जनरल बिपिन रावत (First Chief of Defence Staff Bipin Rawat) और उनकी पत्नी मधुलिका (Madhulika Rawat) अपने अंतिम सफर पर हैं. बुधवार को कुन्नूर में हेलीकॉप्टर हादसे (Coonoor Helicopter crash) में वे और उनकी पत्नी समेत 13 लोग शहीद हो गए थे. आज दिल्ली कैंट के बरार स्क्वायर में उनका पार्थिव शरीर ले जाया गया जहां उनका शाम को अंतिम संस्कार (Bipin Rawat funeral) किया जाएगा. इससे पहले उनकी अंतिम यात्रा में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए. अपने वीर सपूत को अंतिम विदाई देने के लिए दिल्ली की सड़कों पर जैन सैलाब उमड़ पड़ा. चारों तरफ सिर्फ एक ही नारा सुनाई दे रहा था- जब तक सूरज चांद रहेगी बिपिन जी का नाम रहेगा.

सीडीएस बिपिन रावत की अंतिम विदाई के दौरान पूरा दिल्ली बिपिन रावत अमर रहें के नारों से गूंज उठा. हर कोई उनके अंतिम दर्शन के लिए आतुर दिखा. सड़कों के दोनों तरफ लोग लाइन लगा कर घंटो उनकी यात्रा का इंतजार करते रहे. राजधानी में जगह जगह पर बिपिन रावत जी के होर्डिंग्स लगाए गए और हर तरफ सिर्फ एक नारा लगता रहा- जब तक सूरज जांद रहेगा बिपिन जी का नाम रहेगा.

#WATCH | Delhi: Citizens raise slogans of “Jab tak suraj chaand rahega, Bipin ji ka naam rahega”, as the cortège of #CDSGeneralBipinRawat proceeds towards Brar Square crematorium in Delhi Cantonment. pic.twitter.com/s7sjV4vg73

— ANI (@ANI) December 10, 2021