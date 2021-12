शहीद जनरल बिपिन रावत के आखिरी वीडियो ने लोगों को किया भावुक, वीर जवानों को दिया था ये संदेश

नई दिल्ली. देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत (Late CDS General Bipin Rawat) और उनकी पत्नी मधुलिका रावत का शुक्रवार को अंतिम संस्कार कर दिया गया. आठ दिसंबर को तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलिकॉप्टर हादसे में बिपिन रावत समेत 13 लोगों की मौत हो गई थी. अब शहीद रावत का एक आखिरी वीडियो (Bipin Rawat Last Video) सामने आया है. ये वीडियो आपको भावुक कर देगा. इस वीडियो में उन्होंने वीर जवानों को स्वर्णिम विजय पर्व पर बधाई दी है. ये वीडियो 7 दिसंबर को रिकॉर्ड किया गया था.

करीब एक मिनट 10 सेकेंड के इस वीडियो में शहीद रावत ने कहा, ‘स्वर्णिम विजय पर्व के मौके पर मैं सभी जवानों को हार्दिक बधाई देता हूं. भारतीय सेना की 1971 की लड़ाई में जीत की 50वीं वर्षगांठ को हम विजय पर्व के तौर पर मना रहे हैं. मैं इस पावन पर्व पर सशस्त्र सेनाओं के वीर जवानों को याद करते हुए उनके बलिदान को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं.’

#WATCH Late CDS General Bipin Rawat’s pre-recorded message played at an event on the occasion ‘Swarnim Vijay Parv’ inaugurated today at India Gate lawns in Delhi. This message was recorded on December 7.

