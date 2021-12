ब्रिगेडियर एलएस लिद्दर का भी हेलिकॉप्‍टर हादसे में निधन हुआ था. उनका अंतिम संस्‍कार सुबह 9:30 बजे बरार स्‍क्‍वायर में होगा. उनका पार्थिव शरीर बेस हॉस्पिटल से ले जाया जा रहा है.

Delhi | The mortal remains of Brig LS Lidder who passed away in the military chopper crash being brought out of Base Hospital.



His last rites will be held at 9:30 am, at Brar Square, Delhi Cantt pic.twitter.com/gxCjCZ5Fxf