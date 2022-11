VIDEO: बॉलीवुड गाने पर थिरका मध्य एशियाई प्रतिनिधिमंडल, केंद्रीय मंत्री बोले- इंडिया रूल्स

नई दिल्ली. केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंगलवार को भारत आने वाले मध्य एशियाई देशों के 100 सदस्यीय युवा प्रतिनिधिमंडल के सम्मान में रात्रिभोज का आयोजन किया. इस दौरान मेहमान के तौर पर आए सभी युवा और युवतियों ने पुराने बॉलीवुड गानों पर जमकर डांस किया. प्रतिनिधियों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए मंत्री ने कहा कि हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि भारतीय सिनेमा का मध्य एशिया पर कितना बड़ा प्रभाव है.

न्यूज एजेंसी ANI के अनुसार ठाकुर ने आगे कहा कि यह दर्शाता है कि हम दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास कई चीजें समान हैं. युवा देश के सबसे महत्वपूर्ण हितधारक हैं. केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि पुराने बॉलीवुड गानों पर नाचना और उन्हें वाद्य यंत्रों के साथ बजाना दिखाता है कि भारत मध्य एशिया के दिलों पर कैसे राज करता है. यह भारत और मध्य एशिया के बीच अच्छे संबंधों के भविष्य को दर्शाता है जो कला और संस्कृति के साथ-साथ व्यापार और अन्य क्षेत्रों में भी होगा.

Love for India reflected in the reverberating chorus of the Central Asian youth delegation!

कहते हैं हमको प्यार से

“India 🇮🇳Wale” pic.twitter.com/0pIRG8msv9

— Anurag Thakur (@ianuragthakur) November 22, 2022