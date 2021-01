किसानों की आय बढ़ाने को देश 250 गांवों में शुरू किया था खास प्रोग्राम-संकेतिक फोटाेे

नई दिल्‍ली. केन्‍द्र सरकार (Central government) द्वारा किसानों (Farmers) की आय (Income) दोगुनी करने के लिए शुरू किए गए ‘द फार्मर फर्स्‍ट’ (The farmer first) के तहत सबसे अधिक उत्‍पादन उत्‍तराखंड में सब्‍जियों में 233 फीसदी हुआ है, वहीं गुजरात के किसानों की आय में 167 फीसदी की बढ़ोत्‍तरी हुई है. कई ऐसे राज्‍य भी हैं, जहां आय में बढ़ोत्‍तरी 100 से कम हुई है.



द फार्मर फर्स्‍ट ‘The Farmer First’ प्रोग्राम भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (Indian Council of Agricultural Research) ने शुरू किया था, इसमें 20 राज्‍यों के 250 गांवों के 50 हजार किसानों (Farmers) को शामिल किया गया. प्रोग्राम के तहत पूसा के वैज्ञानिकों ने कृषि, बागवानी, डेयरी और पोल्ट्री फार्म में किसानों की मदद की. जिससे उत्‍पादन बढ़ा और आय में भी इजाफा हुआ है. इसी आधार पर पूसा से किसानों की आय और उत्‍पादन से संबंधित रिपोर्ट जारी की है.



जानें राज्‍यों और किसानों की आय में बढ़ोत्‍तरी