नई दिल्ली. केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने बीते गुरुवार को देश में पहली बार आयोजित हो रही एशियाई जूनियर और यूथ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप का शुभारंभ किया. इस दौरान केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने ओलंपिक को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि भारत ओलंपिक का आयोजन करना चाहता है और हम इसे भव्यता से आयोजित करेंगे. अनुराग ठाकुर ने कहा कि हम उस रास्ते पर काम कर रहे हैं. हम अपने फेडरेशन में भी कई बदलाव ला रहे हैं.

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि 2023 एशियन यूथ और जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप के आयोजन से भारत को एक बड़ा मौका मिला है. भारत सरकार लगातार चाहती है कि यहां अलग-अलग खेलों के अच्छे और बड़े आयोजन होते रहें. इस दिशा में वेटलिफ्टिंग फेडरेशन द्वारा एशियन चैम्पियनशिप का आयोजन करना अपने आप में एक बड़ी बात है. यह आयोजन यहां पहली बार हुआ है.

#WATCH | Noida: India wants to organise the Olympics and we will hold it grandly. We are working on that path. We are bringing several changes also in our federation: Union Sports Minister Anurag Thakur pic.twitter.com/7M8IoPvxO1

— ANI (@ANI) July 27, 2023