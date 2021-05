कोरोना वायरस को लेकर केंद्र ने निजी समाचार चैनलों के लिए जारी की एडवायजरी

नई दिल्ली. केंद्र ने रविवार को सभी निजी समाचार चैनलों के लिए एक दिशानिर्देश जारी किया है और उनसे कहा है कि वे राष्ट्रीय स्तर के चार हेल्पलाइन नंबरों को अपने स्क्रीन पर दिखाकर कोरोना वायरस महामारी को लेकर जागरूकता फैलाने में सरकार की मदद करें. सरकार ने कहा है कि वह कोरोना महामारी से संबंधित तीन बातों पर लोगों को जागरूक करना चाहती है: 1. कोविड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, 2. कोविड के लिए उचित व्यवहार और 3. टीकाकरण.

केंद्र ने दिशानिर्देश में कहा, 'पिछले कुछ महीनों में सरकार ने विभिन्न माध्यमों और प्रिंट, टीवी, रेडियो, सोशल मीडिया व अन्य मीडिया प्लटफॉर्म्स के जरिए लोगों में जागरूकता फैलाने का काम किया है. नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबरों को भी सरकार द्वारा ना सिर्फ शुरू किया गया, बल्कि उसके जरिए भी महामारी के खिलाफ लोगों को जागरूक किया गया.'

इसके साथ ही एडवायजरी में निजी समाचार चैनलों को सलाह दी गई है कि वे समय-समय पर होने वाले इंटरवल के दौरान खासकर प्राइम टाइम के वक्त चैनलों के टिकर या फिर ऐसी ही किसी अन्य जगहों पर जहां वे उचित समझें... राष्ट्रीय स्तर के चार हेल्पलाइन नंबरों के साथ ही कोरोना महामारी के खिलाफ जागरूकता को बढ़ावा दें.

#IndiaFightsCorona @MIB_India has issued a #COVID19 advisory to all the private TV channels to promote awareness of the following four national level helpline nos.1075 : @MoHFW_INDIA1098 : @MinistryWCD14567 : @MSJEGOI08046110007 : NIMHANS for psychological support pic.twitter.com/VYrhbJkD0e