CoWIN Registration: कल से शुरू होगा 12-14 साल के बच्चों का कोरोना वैक्सिनेशन, ऐसे करें रजिस्ट्रेशन

नई दिल्ली. 16 मार्च से 12-14 साल के बच्चों के कोविड टीकाकरण (Covid Vaccination) की शुरुआत हो जाएगी. इसके साथ ही इसी दिन से 60 साल की उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिकों को बूस्टर डोज भी दी जाएगी. 12-14 साल की आयु का कोई भी व्यक्ति वैक्सीनेशन के लिए कोविन पोर्टल (CoWin Portal) और सरकार की ओर से बताएं गए अन्य प्लेटफॉर्म्स के जरिए वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकता है. सरकार की ओर से इसके लिए दिशानिर्देश भी जारी कर दिए गए हैं. 12 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को हैदराबाद स्थित ‘बायोलॉजिकल इवांस’ द्वारा निर्मित कोविड-19 रोधी ‘कोर्बेवैक्स’ (Corbevax Vaccine) टीके की खुराक दी जाएगी.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट करके बताया कि, ‘‘ बच्चे सुरक्षित तो देश सुरक्षित. मुझे बताते हुए खुशी है कि 16 मार्च से 12 से 13 तथा 13 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों का कोविड-19 रोधी टीकाकरण शुरू हो रहा है. साथ ही 60 से अधिक आयु के सभी लोग अब एहतियाती खुराक ले पाएंगे. मेरा बच्चों के परिजन तथा 60 से अधिक आयु के लोगों से आग्रह है वे टीका जरूर लगवाएं.’’

2008 से 2010 में जन्मे बच्चों को लग सकेगी वैक्सीन

मांडविया ने बच्चों के परिवारों और 60 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के लोगों से भी आग्रह किया कि वे टीकाकरण अवश्य करवाएं. स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि केन्द्र सरकार ने वैज्ञानिक निकायों के साथ विचार-विमर्श के बाद 12-13 वर्ष और 13-14 वर्ष आयुवर्ग के (2008 से 2010 में जन्मे) बच्चों के लिए कोविड-19 रोधी टीकाकरण शुरू करने का निर्णय किया है.

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, नए आयु वर्ग के करीब 7.11 करोड़ बच्चों का टीकाकरण किया जाएगा. वैक्सीनेशन के लिए 16 मार्च से ही रजिस्ट्रेशन की शुरुआत होगी. इसके लिए 12-14 साल के किशोर या उनके माता-पिता cowin.gov.in पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर स्लॉट बुक कर सकते हैं. आइये जानते हैं कैसे कोविन पर बुक करना है स्लॉट

How to Register On Cowin Portal

>> अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर www.cowin.gov.in वेबसाइट खोलें.

>> अब Register/Sign In ऑप्शन में से किसी एक को चुनें.

>> इसके बाद मोबाइल नंबर और ओटीपी डालकर लॉगिन कर रजिस्ट्रेशन करें.

>> अगर आप पहले रजिस्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल किया गया फोन नंबर डाल रहे हैं तो आपको Add Member ऑप्शन पर क्लिक करके बच्चे की डीटेल्स भरनी होंगी.

>> अगर आप नए फोन नंबर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो भई आपको Add Member पर क्लिक करके डीटेल्स भरनी होंगी.

>> अब आपको फोटो आईडी प्रूफ, फोटो आईडी नंबर, नाम, लिंग और जन्म का साल समेत सभी जरूरी डीटेल्स दर्ज करनी करनी होगी और रजिस्टर बटन दबाएं.

>> इसके बाद उपलब्ध तारीख, टाइम स्लॉट और वैक्सीनेशन सेंटर सेलेक्ट करके कंफर्म करना होगा.

