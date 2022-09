मुस्लिम विरोधी ट्वीट लाइक करना Chaayos को पड़ा महंगा, बवाल बढ़ा तो कंपनी बोली- अकाउंट हुआ था हैक

नई दिल्ली: चाय कैफे ब्रांड चायोस (Chaayos) को इस समय सोशल मीडिया में ट्रोल किया जा रहा है. कंपनी इस समय लोगों के निशाने पर है. दरअसल कंपनी के सामने यह चुनौती तब खड़ी हुई जब चायोस के ट्विटर पेज से एक पोस्ट को लाइक किया गया. कंपनी के ट्विटर पेज से जिस पोस्ट को लाइक किया गया था वह मुस्लिमों के खिलाफ था. पोस्ट लाइक करते ही कंपनी पर तरह-तरह के सवाल उठने लगे.

हालांकि विवाद बढ़ता देख कंपनी ने इस मामले पर शुक्रवार को लोगों से माफी मांग ली है. और इसके पीछे का कराण बताते हुए कहा कि उनका ट्विटर अकाउंट हैक हो गया था और इसी के बाद से आपत्तिजनक पोस्ट लाइक हुए थे. चायोस के संस्थापक नितिन सलूजा ने बताया कि करीब आधे घंटे तक कंपनी का ट्विटर अकाउंट हैक रहा और इसी दौरान मुस्लिम विरोधी ट्वीट लाइक किए गए.

We have investigated and found that @Chaayos Twitter account was hacked for about half hour and a few offensive tweets were liked in that time. My personal apologies for the same.

I want to personally ensure everyone that as a founder and as an org, we respect all faiths equally

— Nitin Saluja (@Salujanitin) September 1, 2022