‘भगवान है कहां रे तू...’ Answer Copy में स्टूडेंट ने लिखे आमिर खान के फिल्मों के गाने, टीचर का रिप्लाई और मजेदार

नई दिल्ली. सोशल मीडिया पर आए दिन कई ऐसे वीडियो वायरल होते रहते हैं, जो देखने में बेहद मजेदार होते हैं. कई बार लोटपोट कर देने वाले भी वीडियो होते हैं. ऐसे वीडियो सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर तेजी से वायरल होते रहते हैं. इसी कड़ी में एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा, जो बहुत ही ज्यादा मजेदार है. ये वीडियो एक स्टूडेंट द्वारा लिखे गए Answer कॉपी का है. वैसे तो जब एग्जाम होता है तो स्टूडेंट सवालों का जवाब लिखते हैं और नंबर पाते हैं. लेकिन कई बार स्टूडेंट सवालों के जवाब नहीं आने पर कुछ भी लिखकर चले आते हैं.

ऐसा ही कारनामा एक स्टूडेंट ने किया है. एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक इस वीडियो में दिख रही कॉपी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट की है. चंडीगढ़ विश्वविद्यालय से एक छात्र की उत्तर पुस्तिका का एक हालिया वीडियो वायरल हो गया. क्योंकि छात्र ने विषय के सवालों के जवाब में मजाकिया जवाब दिए हैं. छात्र ने सिर्फ तीन उत्तर लिखे, और उनमें से दो हिंदी फिल्मी गाने थे. पहले उत्तर में उसने फिल्म थ्री इडियट्स का गाना, “Give Me Some Sunshine, Give Me Some Rain, Give Me Another Chance, I Wanna Grow Up Again.” लिखा है.

इसके अलावा दूसरे प्रश्न के जवाब में छात्र ने अपनी टीचर को मैसेज के तौर पर लिखा, “मैडम, आप एक शानदार टीचर हैं. यह मेरी गलती है कि मैं कड़ी मेहनत नहीं कर पा रहा हूं. भगवान, मुझे कुछ टैलेंट दें.” वहीं तीसरे प्रश्न के जवाब में छात्र ने फिल्म पीके का गाना, “भगवान है कहां रे तू.” लिखा. सोशल मीडिया पर इस उत्तर पुस्तिका का वीडियो सामने आते ही लोगों ने जमकर मजे लिए. हालांकि इन सबके बीच जो एक और मजेदार बात थी, वो थी टीचर की कॉपी पर टिप्पणी.

टीचर ने कॉपी के ऊपर लिखा कि “तुम्हें और भी जवाब (#गाने) लिखने चाहिए.” शिक्षक ने ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि छात्र ने सभी प्रश्नों के केवल तीन उत्तर दिए. वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि, The Teacher passed the vibe check.’

Tags: Chandigarh, Social media, Viral news