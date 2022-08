क्या NDA में फिर होगी चंद्रबाबू नायडू की वापसी? जानिए BJP के आंध्र सह-प्रभारी सुनील देवधर का जवाब

नई दिल्लीः चंद्रबाबू नायडू की नई दिल्ली की कई यात्राओं के बीच, ऐसी खबरें आ रही हैं कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में जल्द ही एक नया राजनीतिक गठबंधन देखने को मिल सकता है. सूत्रों ने की मानें तो तेलुगू देशम पार्टी (TDP) को 4 साल से अधिक समय के बाद अब एक बार फिर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) में वापसी करना चाहती है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और तेदेपा प्रमुख नरा चंद्रबाबू नायडू से दिल्ली में मुलाकात की थी. सूत्रों ने कहा कि भाजपा और तेदेपा, आंध्र प्रदेश व तेलंगाना में गठबंधन पर विचार कर रहे हैं, क्योंकि दोनों राज्यों में टीडीपी का अच्छा वोट बैंक है.

हालांकि, भाजपा के आंध्र प्रदेश सह-प्रभारी सुनील देवधर ने इन खबरों का खंडन किया है. उन्होंने न्यूज एजेंसी एएनआई से कहा, ‘तेदेपा का एनडीए में शामिल होने वाली खबरें निराधार हैं. केंद्रीय संसदीय बोर्ड इस पर फैसला करता है. पीएम ने एक कार्यक्रम में चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की, जहां उन्होंने कई अन्य नेताओं से भी मुलाकात की. इसे राजनीतिक एंगल से नहीं देखा जाना चाहिए. आंध्र प्रदेश की दोनों पार्टियां (YSRCP और TDP) वंशवादी और भ्रष्ट हैं.’

