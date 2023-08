बेंगलुरु. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने चंद्रयान-3 मिशन के रोवर ‘प्रज्ञान’ के लैंडर ‘विक्रम’ से बाहर निकलने के दौरान उससे जुड़े सोलर पैनल को लेकर एक शानदार वीडियो शुक्रवार को जारी किया. स्पेस एजेंसी ने अपने वीडियो में बताया है कि कैसे सोलर पैनल के जरिए प्रज्ञान रोवर ऊर्जा हासिल कर रहा है. यह वीडियो लैंडर के इमेजर कैमरे ने बनाया है.

इसरो ने ट्वीट किया, ‘दो खंडों वाले रैंप ने रोवर को चांद की सतरह पर उतरने की सुविधा प्रदान की और उसमें एक सोलर पैनल ने रोवर को ऊर्जा उत्पन्न करने में सक्षम बनाया. वीडियो में बताया गया है कि रोवर के उतरने से पहले रैंप और सोलर पैनल की तेजी से तैनाती कैसे हुई. चंद्रयान-3 मिशन में कुल 26 यंत्र लगे हैं, जिन्हें यू आर राव सैटेलाइट सेंटर (यूआरएससी)/इसरो, बेंगलुरु में विकसित किए गए थे.’

A two-segment ramp facilitated the roll-down of the rover. A solar panel enabled the rover to generate power.

Here is how the rapid deployment of the ramp and solar panel took place, prior to the rolldown of the rover.

The deployment mechanisms, totalling 26 in the Ch-3… pic.twitter.com/kB6dOXO9F8

