नई दिल्ली: शुक्रवार, 14 जुलाई को पाकिस्तान के पूर्व विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री फवाद हुसैन चौधरी (Fawad Hussain Chaudhry) ने चंद्रयान-3 (Chandrayaan-3) के सफल प्रक्षेपण पर भारत और ISRO को बधाई दी. उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा ‘#चंद्रयान 3 के लॉन्च पर भारतीय अंतरिक्ष और विज्ञान समुदाय को बधाई, आप सभी को शुभकामनाएं.’

इसके बाद पाकिस्तान के पूर्व मंत्री के ट्वीट की ट्विटर पर काफी आलोचना हुई. दरअसल साल 2019 में उनके कार्यकाल के दौरान दिए गए विवादास्पद बयानों को लोग याद करने लगे. जब उन्होंने चंद्रयान -2 चंद्रमा लैंडिंग मिशन में निराशा का सामना करने के बाद इसरो और भारत का मजाक उड़ाया था. फवाद चौधरी के बदले सुर ने ट्विटर पर लोगों का खूब ध्यान खींचा. सोशल मीडिया पर उस समय का उनका बयान भी वायरल हो गया.

Congratulations to Indian space and Science community on the launch of #Chandrayan3 wishing you all the best

— Ch Fawad Hussain (@fawadchaudhry) July 14, 2023