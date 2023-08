पुरी (ओडिशा). भारत के बहुप्रतीक्षित और महत्वाकांक्षी अभियान चंद्रयान-3 की लैंड‍िंग (Chandrayaan 3 Landing) पर दुन‍िया भऱ की न‍िगाहें ट‍िकी हुई हैं. भारत के लिए आज यानी बुधवार का द‍िन बेहद ही खास और अहम माना जा रहा है. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के महत्वाकांक्षी तीसरे चंद्र मिशन के तहत चंद्रयान-3 का लैंडर मॉड्यूल (एलएम) बुधवार शाम को चंद्रमा की सतह पर उतरने को तैयार है.

ऐसा होने पर भारत पृथ्वी के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बनकर इतिहास रच देगा. इसकी सकुशल लैंड‍िंग को लेकर भारत का हर नागर‍िक अपनी तरह से इसकी सफलता की कामना कर रहा है और शुभकामनाएं दे रहा है. ऐसी ही एक अनोखी कामना रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक की टीम ने की है. उऩकी टीम ने रेत पर नवीनतम कलाकृति के साथ चंद्रयान-3 की सकुशल लैंड‍िंग होने की शुभकामनाएं दी हैं.

#WATCH | Team of Sand artist Sudarsan Pattnaik extends best wishes ahead of the landing of the Chandrayaan-3 Mission on August 23. pic.twitter.com/L72Gzb0oX3

— ANI (@ANI) August 22, 2023