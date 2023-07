भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने 14 जुलाई को चंद्रयान-3 लॉन्च किया था. आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से उड़ान भरने के करीब 20 मिनट बाद, इसरो ने इसके सटीक कक्षा में होने की घोषणा की. चंद्रयान-3 के 23 अगस्त को चांद की सतह पर लैंड होने की उम्मीद है. लाखों लोगों ने इसका लाइव प्रसारण देखा… और इससे भी दिलचस्प बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया तक के आसमान में इसे उड़ान भरते हुए देखा गया. इससे जुड़ी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है और लोग उसे देखकर फोटोग्राफर की सराहना किए बिना नहीं रह पा रहे हैं.

फोटोग्राफर ने दी इसरो को बधाई

तस्वीर लेने वाले फोटोग्राफर का नाम डायलन ओडॉनेल है. इनके यूट्यूब चैनल के मुताबिक, डायलन, बायरन बे ऑब्जर्वेटरी ऑस्ट्रेलिया के लिए फोटोग्राफी करते हैं. उन्‍होंने ट्वीट किया कि ‘बस अभी यू-ट्यूब पर देखा कि भारत की अंतरिक्ष एजेंसी ने अपना चंद्रमा रॉकेट लॉन्च किया और 30 मिनट बाद ही इसने मेरे घर के ऊपर से उड़ान भरी! बधाई हो @इसरो! उम्मीद है कि आपकी लैंडिंग में सफल होगी.’ डायलन ने इसके साथ ही इसकी खूबसूरत फोटो को भी ट्वीट किया. डायलन, स्कूलों और छात्रों के लिए विज्ञान से जुड़े वीडियो भी बनाते हैं.

Just watched India’s space agency launch their moon rocket on YT then fly over my house 30 mins later! Congrats @isro ! Hopefully you stick the landing 💪🏼 pic.twitter.com/ETP8xL8lqv

