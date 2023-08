चंद्रयान-3 मिशन और रूस लूना-25 क्रैश पर अंतरिक्ष रणीनीतिकार पीके घोष ने कहा कि मुझे लगता है कि चंद्रयान 3 23 अगस्त को अच्छी लैंडिंग करेगा. रूस के लूना-25 का क्रैश होना एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है. करीब 47 साल बाद रूस ने ऐसा किया है. इससे पता चलता है कि आपको अंतरिक्ष अन्वेषण में कभी भी कुछ भी हल्के में नहीं लेना चाहिए.

#WATCH | On the Chandrayaan 3 mission and Russia Luna-25 crash, Space strategist P K Ghosh says, “I think Chandrayaan 3 will make a good landing on August 23. The crashing of Russia’s Luna-25 is an unfortunate event. After about 47 years Russia had taken off Luna-25. This shows… pic.twitter.com/ILj24D1xv3

— ANI (@ANI) August 20, 2023