बेंगलुरु. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने गुरुवार को बताया कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाले चंद्रयान-3 की सभी गतिविधियां निर्धारित समय पर हैं और सभी प्रणालियां सामान्य हैं. अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा कि लैंडर मॉड्यूल पेलोड ILSA, RAMBHA और ChaSTE को चालू कर दिया गया है. इसने यह भी कहा कि रोवर ने चांद की सतह पर अपना संचालन शुरू हो गया है.

भारत बुधवार को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल ‘सॉफ्ट लैंडिंग’ के बाद वहां पहुंच गया, जहां पहले कोई देश नहीं पहुंच सका था. अंतरिक्ष अभियान में बड़ी छलांग लगाते हुए भारत का चंद्र मिशन ‘चंद्रयान-3’ 23 अगस्त की शाम 6.04 बजे चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा, जिससे देश चांद के इस क्षेत्र में उतरने वाला दुनिया का पहला तथा चंद्र सतह पर सफल ‘सॉफ्ट लैंडिंग’ करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया.

Chandrayaan-3 Mission:

All activities are on schedule.

All systems are normal.

🔸Lander Module payloads ILSA, RAMBHA and ChaSTE are turned ON today.

🔸Rover mobility operations have commenced.

🔸SHAPE payload on the Propulsion Module was turned ON on Sunday.

