बेंगलुरु. चंद्रयान-3 का विक्रम लैंडर चांद के बेहद करीब पहुंच चुका है. लैंडर में लगे अत्याधुनिक कैमरे ने चांद की ताजा तस्वीरें भी भेजी हैं, जिसका वीडियो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने अपने आधिकारिक ‘एक्स’ अकाउंट पर साझा किया है. इससे पहले, इसरो ने बृहस्पतिवार को कहा था कि चंद्रयान-3 का लैंडर मॉड्यूल और प्रणोदन मॉड्यूल सफलतापूर्वक अलग हो गए हैं.

लैंडर (विक्रम) और रोवर (प्रज्ञान) से युक्त लैंडर मॉड्यूल अब कक्षा में और नीचे आने के लिए तैयार है जिससे यह चंद्रमा की सतह के और करीब पहुंच जाएगा. चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर ‘सॉफ्ट लैंडिंग’ 23 अगस्त को होने की उम्मीद है.

Chandrayaan-3 Mission:

🌖 as captured by the

Lander Position Detection Camera (LPDC)

on August 15, 2023#Chandrayaan_3#Ch3 pic.twitter.com/nGgayU1QUS

— ISRO (@isro) August 18, 2023