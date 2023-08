नई दिल्ली. भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने आज सुबह ट्वीट कर जानकारी दी है कि चंद्रयान-3 का ‘प्रज्ञान’ रोवर विक्रम लैंडर से नीचे उतर गया और उसने चांद की जमीन पर सैर भी की है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ‘विक्रम’ लैंडर से रोवर ‘प्रज्ञान’ के सफलता पूर्वक बाहर आने के लिए इसरो की टीम को बधाई दी. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वैज्ञानिकों की कोशिश होगी कि वो रोवर के जरिए भेजे जा रहे चांद के डाटा को देखें. बता दें कि रोवर एक 6 पहिए वाला रोबोटिक व्हीकल है, जो चंद्रमा की सतह पर सैर करेगा और फिर तस्वीरें खींचेगा. बता दें कि प्रज्ञान रोवर में इसरो का लोगो और भारत का तिरंगा बना हुआ है.

चांद पर लैंडर की लैंडिग के चार घंटे बाद प्रज्ञान रोवर बाहर निकला. प्रज्ञान की स्पीड की बात करें तो यह एक सेंटिमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से चलतेगा. इस दौरान कैमरों की मदद से रोवर पर चांद पर मौजूद चीजों की स्कैनिग की जाएगी. प्रज्ञान चांद पर के मौसम की भी जानकारी देगा. रोवर चांद की सतह पर मौजबद इयॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा को भी पता लगाएगा.

Chandrayaan-3 Mission:

Chandrayaan-3 ROVER:

Made in India 🇮🇳

Made for the MOON🌖!

The Ch-3 Rover ramped down from the Lander and

India took a walk on the moon !

More updates soon.#Chandrayaan_3#Ch3

— ISRO (@isro) August 24, 2023