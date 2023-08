नई दिल्ली: चांद की सतह पर चंद्रयान-3 को पहुंचाने वाले विक्रम लैंडर के बाद अब रोवर प्रज्ञान कमाल कर रहा है. प्रज्ञान रोवर ने चांद पर सल्फर और ऑक्सीजन समेत कई तत्वों की पुष्टि की है. इतना ही नहीं, प्रज्ञान में लगे दोनों कैमरे भी लगातार वहां की तस्वीरें भेज रहे हैं. ये तस्वीरें काफी स्पष्ट नजर आ रही हैं. अब यहां जानना जरूरी है कि आखिर रोवर में लगे दोनों कैमरे की क्वालिटी क्या है और क्या ये चांद के रेडिएशन और वहां मौजूद टेंपरेचर को झेलने के लिए तैयार हैं? तो एक लाइन में इसका जवाब होगा कि हां. रोवर में लगे कैमरे चंद्रयान-2 की असफलता से सबक लेकर तैयार किए गए हैं.

दरअसल, चंद्रमा की सतह पर भारत के विक्रम लैंडर की लंबे समय से प्रतीक्षित तस्वीरें बुधवार को पृथ्वी पर आ गई है. बुधवार की इस तस्वीर में चंद्रयान-3 के लैंडर की ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग दिखाई गई है. ये तस्वीरें सुबह 7:00 और 11:00 बजे के आसपास लगभग 15 मीटर की दूरी से ली गई थीं. तस्वीरों में 2 पेलोड- इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी (ILSA) और चंद्र सरफेस थर्मो फिजिकल एक्सपेरिमेंट (ChaSTE) को चंद्रमा की सतह पर उतरते हुए दिखाया गया है.

इससे पहले, इसरो ने प्रज्ञान द्वारा विक्रम लैंडर की खींची गई एक और तस्वीर भी अपने आधिकारिक ‘एक्स’ हैंडल पर साझा की थी. एजेंसी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा था, ‘स्माइल प्लीज (कृपया मुस्कराएं). प्रज्ञान रोवर ने आज सुबह विक्रम लैंडर की तस्वीर खींची.’

Beyond Borders, Across Moonscapes:

India’s Majesty knows no bounds!.

Once more, co-traveller Pragyan captures Vikram in a Snap!

This iconic snap was taken today around 11 am IST from about 15 m.

The data from the NavCams is processed by SAC/ISRO, Ahmedabad. pic.twitter.com/n0yvXenfdm

