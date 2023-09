नई दिल्ली: इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने घोषणा की है कि चंद्रयान-3 (Chandrayaan-3) के रोवर ‘प्रज्ञान’ ने चांद की सतह पर अपना काम पूरा कर लिया है और स्लीप मोड में चला गया है. अंतरिक्ष एजेंसी की घोषणा इसरो प्रमुख एस सोमनाथ (S Somanath) के उस बयान के कुछ ही घंटों बाद आई, जिसमें उन्होंने कहा था कि चंद्र मिशन के रोवर और लैंडर, ‘प्रज्ञान’ और ‘विक्रम’ क्रमशः अच्छी तरह से काम कर रहे थे और चंद्रमा पर रात का सामना करने के लिए उन्हें ‘स्लीप’ मोड में डाल दिया जाएगा. लेकिन सवाल है कि अगर यह स्लीप मोड के बाद नहीं जागा तो क्या होगा. आइए जानते हैं इस सवाल का जवाब.

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार ISRO ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में कहा ‘रोवर ने अपना कार्य पूरा कर लिया है. अब इसे सुरक्षित रूप से पार्क किया गया है और स्लीप मोड में सेट किया गया है. APXS और LIBS पेलोड बंद हैं. इन पेलोड से डेटा लैंडर के माध्यम से पृथ्वी पर भेजा जाता है.’

Chandrayaan-3 Mission:

The Rover completed its assignments.

It is now safely parked and set into Sleep mode.

APXS and LIBS payloads are turned off.

Data from these payloads is transmitted to the Earth via the Lander.

Currently, the battery is fully charged.

The solar panel is…

