नई दिल्ली. चंद्रयान-3 के लॉन्च होने के कुछ हफ्तों बाद, रूस ने भी करीब 50 सालों में चांद पर अपनी पहला प्रयोग शुरू कर दिया है. लूना-25, 16 अगस्त को 100 किमी ऊंची चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करने और 21 अगस्त को बोगुस्लाव्स्की क्रेटर के उत्तर में चंद्रमा पर उतरने के लिए तैयार है. चंद्रयान के लैंडर, विक्रम और रोवर, प्रज्ञान के 23 अगस्त को चंद्रमा पर उतरने की उम्मीद है. इस बीच, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन सहित कई प्रमुख शक्तियां भी धरती के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह में मौजूद तत्वों के बारे में अधिक जानने की दौड़ में शामिल हैं. नासा ने “चांद में मौजूद खजाने ” के बारे में बात की है और चंद्रमा पर खनन की संभावना का पता लगाया है.

तमाम बड़ी ताकतों की रुचि चांद में क्यों जाग रही है

चंद्रमा, जो हमारी धरती से 3,84,400 किमी दूर है, अपनी धुरी पर पृथ्वी की डगमगाहट को नियंत्रित करता है जिससे ज्यादा स्थिर जलवायु सुनिश्चित हो पाती है. इसकी वजह से ही दुनिया के महासागरों में ज्वार-भाटा आता है. वर्तमान सोच कहती है कि इसका निर्माण करीब 4.5 अरब साल पहले एक विशाल वस्तु के पृथ्वी से टकराने से हुआ था. टक्कर से निकले मलबे ने मिलकर चंद्रमा का निर्माण किया.

Chandrayaan-3 Mission:

Even closer to the moon’s surface.

Chandrayaan-3’s orbit is reduced to 174 km x 1437 km following a manuevre performed today.

The next operation is scheduled for August 14, 2023, between 11:30 and 12:30 Hrs. IST pic.twitter.com/Nx7IXApU44

— ISRO (@isro) August 9, 2023