Chandrayaan-3 Success Celebration: चंद्रयान-3 ने आज सफलतापूर्वक चांद की धरती को छुआ. इसके बाद से इसरो के मुख्यालय में जश्न मनाया जा रहा है. बेंगलुरु स्थित मुख्यालय में इसरो के अध्यक्ष डॉ एस सोमनाथ अपनी की टीम के साथ जमकर नाचते हुए दिखाई दिए. इसरो चीफ और टीम के साथ-साथ पूरे भारत के लिए ये ख़ुशी का पल है. सोशल मीडिया पर इस जश्न मानाने का वीडियो पोस्ट किया गया है, जिसके बाद से येकाफी वायरल हो रहा है. इस वीडियो को कैप्शन दिया गया है, ‘आज रात जश्न मनाएं और दिल खोलकर नाचें. दुनिया में कितने लोगों के पास 1.4 अरब से अधिक लोगों के दिलों को गर्व और खुशी से फुलाने की शक्ति और ज्ञान है!’

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने बुधवार को अंतरिक्ष क्षेत्र में एक नया इतिहास रचते हुए चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर ‘विक्रम’ और रोवर ‘प्रज्ञान’ से लैस लैंडर मॉड्यूल की ‘सॉफ्ट लैंडिग’ कराने में सफलता हासिल की. भारतीय समयानुसार शाम करीब छह बजकर चार मिनट पर इसने चांद की सतह को छुआ. इसके साथ ही भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर ‘सॉफ्ट लैंडिंग’ करने वाला दुनिया का पहला देश तथा चांद की सतह पर ‘सॉफ्ट लैंडिंग’ करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया. इसरो के महत्वाकांक्षी तीसरे चंद्र मिशन ‘चंद्रयान-3’ के लैंडर मॉड्यूल (एलएम) ने बुधवार शाम चंद्रमा की सतह को चूमकर अंतरिक्ष विज्ञान में सफलता की एक नई इबारत रची. वैज्ञानिकों के अनुसार, इस अभियान

